Neja Prosenjak iz Slovenske Bistrice predstavlja recept za sladico – kremšnito v kozarcu.

Neja je 21-letna študentka prava iz Slovenske Bistrice. Navdušujeta jo moda in borilne veščine. Leta 2022 je osvojila naziv Miss Earth Air, januarja 2025 pa postala 2. spremljevalka Miss Slovenije. Poleg tega je ponosna nosilka črnega pasu v univerzalnem aikidu.

»V prostem času rada ustvarjam tudi v kuhinji. Ena mojih najljubših sladic je kremšnita v kozarcu z jagodami ali drugim sadjem – sodobna različica klasike, ki združuje bogato vaniljevo kremo, hrustljavo listnato testo in osvežilno sadje. Hitro pripravljena, a vedno navduši, tako ob posebnih priložnostih kot takrat, ko si samo zaželim nekaj sladkega,« pravi Neja.

In zdaj k receptu. Zapisana količina sestavin bo ravno dovolj za pet kozarcev po 250 ml.

Sestavine za vaniljevo kremo

1 vaniljev strok

100 g sladkorja v prahu

50 g jedilnega škroba

4 rumenjaki

500 ml mleka

20 g masla

50 do 100 ml sladke smetane

Ostale sestavine

1/2 zavitka listnatega testa

300–350 g svežih jagod

300–350 ml sladke smetane

Postopek priprave

Začnemo z vaniljevo kremo, kjer vaniljev strok razpolovimo in iz njega postrgamo semena, nato jih zmešamo s sladkorjem, škrobom, rumenjaki in malo mleka, da dobimo gladko maso. Preostalo mleko segrejemo skupaj z izpraznjenim vaniljevim strokom do vretja. Ko mleko zavre, odstranimo strok in ga postopoma prilivamo k jajčni masi, pri tem pa ves čas mešamo, da dobimo enotno zmes. Mešanico nato prelijemo nazaj v kozico in na srednji temperaturi kuhamo, dokler se ne zgosti. Dodamo maslo, dobro premešamo in pokrijemo s prozorno folijo, da se na površini ne naredi skorjica. Ko se krema popolnoma ohladi, jo stepemo z električnim mešalnikom, po potrebi pa zmehčamo še s stepeno sladko smetano.

Listnato testo razrežemo na trakove, jih položimo na pekač, obložen s papirjem za peko, prebodemo z vilicami in spečemo v predhodno ogreti pečici, dokler ne postanejo zlato rjavi. Po peki testo ohladimo in nadrobimo na manjše koščke.

Ko imamo vse sestavine pripravljene, lahko začnemo s sestavljanjem kremšnit v kozarcu. Na dno kozarcev razporedimo nadrobljeno listnato testo, čez njega položimo sveže narezane jagode in dodamo vanilijevo kremo. Na vrh nabrizgamo stepeno sladko smetano, po želji pa okrasimo še s koščkom listnatega testa ali svežimi jagodami.

Hitro in enostavno, pa dober tek!