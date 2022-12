Kremna rižota z rdečim radičem

Sestavine:

· skodelica riža

· glavica rdečega radiča

· večja čebula

· 4 stroke česna

· 2 dl rdečega vina

· malo olivnega olja

· rezina masla

· sol in poper

· zelenjavna jušna osnova

· parmezan (po želji)

Priprava:

1. korak:

Radič razdelimo na liste, štiri prihranimo za serviranje, druge narežemo na koščke.

2. korak:

Čebulo in česen sesekljamo in svetlo prepražimo v večji kozici ali ponvi na oljčnem olju. Dodamo narezan radič, zalijemo z vinom in premešamo. Počasi naj vre, dokler vino ne izpari. Dodamo riž, nekoliko prepražimo in zalijemo z vročo jušno osnovo, le toliko, da je pokrit.

3. korak:

Solimo in popramo, premešamo in kuhamo približno dvajset minut. Vmes večkrat premešamo in dolivamo jušno osnovo. Ko je riž kuhan, nežno vmešamo maslo. Serviramo lahko v liste radiča ali po vrhu okrasimo z radičem, lahko jo tudi potresemo z naribanim parmezanom.

Rižota, ki je značilna za severni del Italije, je kremasta in rahla, riž pa je ob ugrizu še vedno čvrst.