Kremna rižota z jurčki

Sestavine za 4 osebe

2 večji čebuli

4 stroki česna

2 sveža jurčka (400-500 g)

350 g riža za rižote

korenček

malo olivnega olja

sol in poper

100 ml suhega belega vina

1 l vode

4 žlice naribanega parmezana

žlica masla ali mascarpone sira

Priprava

1. korak:

Čebulo in česen sesekljamo, korenček narežemo na kolutke ali manjše koščke. Jurčke očistimo in narežemo na manjše rezine.

2. korak:

V ponvi na malo oljčnega olja popražimo čebulo in korenček, posolimo in počakamo da se

čebula lepo razpusti in rahlo porjavi. Nato dodamo česen in gobe ter še malo popražimo. Potem dodamo še riž ter mešamo in počakamo, da malo postekleni.

3. korak:

Vse skupaj zalijemo z vinom in prilijemo še velik kozarec vode. Dodamo peteršilj, poper in sol. Premešamo in pokrijemo ter na manjši temperaturi kuhamo približno 15 minut oz. toliko časa, kot piše na navodilih embalaže za riž. Na koncu rižoti vmešamo parmezan in maslo ali mascarpone sir in čim prej postrežemo.

Če rižu z jurčki dodamo parmezan in maslo ali mascarpone sir, popeljemo že tako okusno

rižoto, na novo – kremno raven.