Kremna juha iz kolerabe in krompirja

Sestavine za 4 osebe:

1 večja ali 2 manjši kolerabi

1 večji ali 2 manjša krompirja

velika čebula

3 stroke česna

žlica masla in malo olivnega olja

800 ml zelenjavne jušne osnove ali vode

sol, poper in muškatni orešček

100 ml smetane

svež peteršilj in/ali krutoni

2 žlici naribanega parmezana (po želji)

Postopek:

1. korak:

Kolerabo in krompir olupimo in narežemo na kocke. Čebulo in česen pa sesekljamo.

2. korak:

V loncu na maščobi posteklenimo čebulo, dodamo kocke kolerabe in pražimo, da oboje malo karamelizira. Nato dodamo česen, premešamo in počakamo, da česen zadiši ter dodamo še nakockan krompir ter vse skupaj zalijemo z vodo ali jušno osnovo. Začinimo s soljo, poprom in muškatnim oreščkom in premešamo, da odlepimo morebitne prilepljene koščke zelenjave ter pokrito kuhamo približno pol ure, dokler koleraba in krompir ne postaneta mehka.

3. korak:

S paličnim mešalnikom juho spasiramo do gladke teksture. Dodamo smetano za bolj kremasto juho, premešamo in kuhamo še minuto. Ob postrežbi lahko potresemo s svežim peteršiljem ali drobnjakom ali krutoni. Za še bogatejši okus, lahko juhi dodamo tudi malo naribanega parmezana.

1 od 1

Okusno in zdravo poletno juho lahko pripravimo tudi iz kolerabe. Mi smo tokrat uporabili

nadzemno kolerabo.