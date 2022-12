Kremna juha iz jabolk in zelene

Sestavine za 4 osebe

Juha:

· 1 srednje velik gomolj zelene

· 2 krompirja

· 2 čebuli

· žlica masla

· 2 jabolki

· 100 ml naravnega jabolčnega soka

· 1 l jušne osnove iz zelenjavne jušne kocke

· 250 ml sladke smetane

Peteršiljevo olje:

· šopek peteršilja

· 100 ml rastlinskega olja

Priprava

1. korak:

Zeleno olupimo, narežemo na majhne kocke in jo skupaj s sesekljano čebulo popražimo na maslu v kozici. Dodamo na kockice narezano jabolko, še malo popražimo in dodamo jabolčni sok ter zavremo. Nato dodamo še na kockice narezan krompir, premešamo in prilijemo jušno osnovo ter pustimo, da 20 minut rahlo vre.

2. korak:

Medtem pripravimo peteršiljevo olje tako, da peteršilj drobno sesekljamo in temeljito zblendamo z oljem ter precedimo.

3. korak:

Juhi prilijemo smetano, po potrebi in okusu solimo in popramo ter kuhamo še 10 minut, da se zelena in krompir povsem zmehčata. Nato juho zblendamo s paličnim mešalnikom. Če želimo popolnoma gladko juho, jo precedimo skozi cedilo.

S peteršiljevim oljem pokapano juho lahko postrežemo toplo ali hladno. Zraven se odlično podajo kruhove kocke in/ali hrustljavo zapečena slanina.