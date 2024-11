Kremna cvetačna juha

Sestavine za 4 osebe:

1 srednje velika cvetača

2 večja krompirja

1 velika čebula

3 stroke česna

½ l mleka

½ l vode

1 dl kisle smetane

malo masla

sol in poper

Priprava:

1. korak:

Cvetačo očistimo in razdelimo na cvetove. Čebulo in česen olupimo in nasekljamo, krompir

olupimo in narežemo na kocke.

2. korak:

Na maslu popražimo čebulo. Ko postekleni in se malce obarva, dodamo česen, cvetačo in

krompir ter med mešanjem še malo popražimo. Prilijemo približno pol litra mleka in pol litra

vode, solimo in popramo, počakamo, da zavre in na šibkem ognju kuhamo približno 20 minut.

3. korak:

Juho zblendamo s paličnim mešalnikom. Na koncu vmešamo kislo smetano ali po želji dodamo žlico smetane vsakemu v skodelico ali krožnik juhe.

Bogat okus te kremne juhe osvoji vsakega sladokusca, na krožniku ji lahko dodamo malo

peteršilja ali drobnjaka, lepo se ji podajo tudi popečene kruhove kocke.