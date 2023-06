Kreativnost. Spodbujali so jo na dvodnevnem dogodku, ki je ponudil druženje ob kreativnih vsebinah v središču mesta.

Bohoheadwear in društvo IR doživetja sta v sodelovanju z Mestno občino Celje pripravila dvodnevni Kreativni market(ing). Prvi je bil namenjen različnim ustvarjalnim delavnicam in okrogli mizi, drugi dan pa tradicionalnemu druženju na prodajno razstavni POP UP stojnici. V ospredju sta bila druženje ob kreativnih vsebinah in mreženje.

Druženje z izobraževanjem

Z Nat cosmetics so izvedli delavnico Poletna nega obraza, z Živo Zupanc pa tudi delavnico keramike. Na vrtu Evergreen Kapija se jim je pridružila Hajdi Korošec Jazbinšek, s katero so govorili o začetkih podjetništva, kako zgraditi blagovno znamko na socialnih omrežjih. Ana Sajovic je govorila o fotografiji za začetnike in delila nasvete z obiskovalci. Zadnja okrogla miza pa je bila namenjena debati o modi v slovenskem prostoru, na kateri so gostili Majo Štamol Droljc, Brigito Potočki, Patricio Pie in Katjo Toplak.

Položaj mode pri nas

»Položaj mode se v slovenskem prostoru začenja malce spreminjati na bolje. Še vedno nismo tam, kjer smo bili včasih, ko sta bila modna industrija in obrtništvo v Sloveniji v razcvetu. Imamo res krasne slovenske oblikovalce_ke. Manjka predvsem povezava med pomembnimi institucijami in modno industrijo, ki bi oblikovalce in modo bolj podpirala, jih izpostavila in postavila na piedestal. Ravno zato, ker je takšen porast hitre mode, moramo imeti večjo podporo na tem področju, da ozaveščamo družbo o trajnostnih kosih oblikovalcev,« nam je svoje razmišljanje o položaju mode v Sloveniji opisala Špela Strašek, ena od organizatoric dogodka.