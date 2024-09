Kreativna akademija začenja z jesenskimi tečaji

V začetku tedna je Društvo Kreativna akademija iz Slovenske Bistrice priredilo dan odprtih vrat. Obiskovalci so se seznanili z delavnicami in tečaji, ki jih v društvu organizirajo v septembru in nadaljevanju jeseni. V društvu sicer organizirajo zelo raznovrstne skupinske in individualne tečaje: od oblikovanja gline, umetnih materialov, aluminija, do risanja, slikanja, dekupaža, kvačkanja, štrikanja, oblikovanja stekla … Poleg rokodelskih, pripravljajo tudi kuharsko delavnico, ki jo bo vodila Tatjana Debeljak. Na dnevu odprtih vrat so s svojim delom seznanili vse interesente, pojasnjuje Natalija Sinkovič, predsednica društva Kreativna akademija: »Veseli nas, da smo lahko danes zbranim predstavili številne rokodelske delavnice, ki jih pripravlja naše društvo, ki je bilo ustanovljeno z namenom, da spodbuja in razvija kreativnost. Delavnice in tečaji bodo namenjeni vsem – mlajšim, starejšim, nekaj jih bomo pripravili tudi za otroke.«

S prvo delavnico pričenjajo že v torek, prijavljeni se bodo na njej seznanili z mokrim polstenjem. Na delavnici, ki bo trajala dve do tri ure, se bodo udeleženci naučili oblikovati volno s postopkom mokrega polstenja, izdelali si bodo lahko verižico ali obesek za ključe ali dekoracijo k obstoječi torbici.