Krajevni praznik v Pragerskem – Gaju

Krajevna skupnost Pragersko–Gaj v sodelovanju z lokalnimi društvi in ustanovami pripravlja bogat program ob 49. krajevnem prazniku.

Praznične prireditve so otvorili 13. septembra s športno aktivnostjo “Vsi na kolo za zdravo telo”, sledila je predstavitev biltena Društva upokojencev Gaj-Pragersko in spominska položitev venca pri spomeniku NOB.

Med dogodki so tudi veliki kegljaški turnir (19. 9.), in nato v soboto, 20. septembra še nogometni turnir vseh generacij ter celodnevno dogajanje z osrednjo prireditvijo, kuhanjem pragerskega piskra, programom za otroke in predstavitvijo stanovanjske skupnosti Sonček.

Dogodki se bodo nadaljevali z ribiškim tekmovanjem (21. 9.), razstavo malih živali (od 26. do 28. 9.) in likovnimi kolonijami za učence (26. 9.) ter odrasle (27. 9.), praktičnimi prikazi delovanja AED in prve pomoči.

V oktobru bo program sklenilo srečanje starejših krajanov, otvoritev del 19. regijske likovne kolonije, dan odprtih vrat v gasilskem domu ter mednarodna razstava ročnih del.