Kozje med razvojno najbolj prodornimi slovenskimi občinami

Občina Kozje je med razvojno najbolj prodornimi slovenskimi občinami.

Na včerajšnjem izboru Zlati kamen so jo razglasili za regijsko zmagovalko območja od Koroške do Posavja. Nagrado je v imenu občine Kozje včeraj prevzela županja Milenca Krajnc.

Kot so zapisali organizatorji, razvoj občine Kozje zaznamuje skrb za najmanjše podrobnosti, ki jih znajo umeščati v širši strateški koncept. “Pri svojskem razvojnem pristopu Občine Kozje lahko na eni strani zaznamo izjemno skrb za podrobnosti, na drugi pa znajo v občini postavljati posamezne aktivnosti v širši, holistično obarvan kontekst. Delovanje Kozjanskega parka je primer dobre prakse na področju varovanja naravne in kulturne dediščine,” so zapisali.

Veliko nagrado zlati kamen 2023 za razvojno najbolj prodorno občino so na včerajšnji konferenci v Ljubljani podelili Občini Ankaran. Priznanje občina zdravja, ki ga podeljuje Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), pa je prejela Mestna občina Velenje.

Letošnje regijske zmagovalke in prejemnice priznanj za razvojno najbolj prodorne občine so Občina Ankaran v Zahodni Sloveniji, Občina Cerknica v Osrednji in Jugovzhodni Sloveniji z Notranjsko, Občina Kozje v regijah od Koroške do Posavja ter Mestna občina Maribor v Vzhodni Sloveniji.

Konferenca Zlati kamen, ki jo organizirata podjetji Planet GV in SBR, je namenjena izmenjavi dobrih praks in izkušenj na področju lokalne samouprave. Na njej so med drugim izpostavili priložnosti na področju financiranja občin in pridobivanja investitorjev, skrb za okolje, ravnanje z odpadki in urejanje občinskega prostora ter tvorno sodelovanje z državo. Ob sklepu konference pa so tudi podelili priznanja in nagrade.

(NK, STA Foto: Zlati kamen, Visit Podčetrtek)

