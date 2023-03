Kozjanski park: pri ribniku Trebče še zadnje leto pomagajo dvoživkam varno čez cesto

Toplejši večeri so tudi na Trebčah prebudili dvoživke, ki so se iz svojih gozdnih prezimovališč množično napotile proti ribniku, sporočajo iz Kozjanskega parka.

Ribnik predstavlja pomembno mrestišče za tamkajšnje krastače, sekulje in rosnice, občasno pa opazijo tudi kakšnega pupka. Ker pa jim selitveno pot do ribnika prečka cesta, v Kozjanskem parku vsako leto postavijo začasno varovalno ograjo, ki dvoživke varuje pred povozi.

Skupaj s prostovoljci zagotovijo, da varno pridejo na drugo stran. Vsak večer pregledajo postavljeno ograjo in najdene dvoživke z vedri prenesemo k ribniku. Pomoči so še posebej veseli ob deževnih dnevih, ko je aktivnost dvoživk največja – tako vabijo prostovoljce, da se jim ob večerih pridružijo pri tem pomembnem opravilu.

Anja Bolčina iz Kozjanskega parka je za Radio Rogla povedala več o akciji, številu dvoživk in njihovem pomenu:

Izgradili bodo podhode

Letos je za sodelovanje v tej akciji morda zadnja priložnost. Do konca leta 2023 namreč načrtujejo izgradnjo cestnih podhodov in trajnih varovalnih ograj. Ti ukrepi bodo omogočili varen prehod dvoživk do ribnika in nazaj do njihovih poletnih prebivališč. Njihove selitve namreč potekajo vse leto, vendar so kasneje v sezoni bolj razpršene in zato manj opazne, do povozov pa vseeno prihaja.

“Z začasnimi ograjami lahko preprečimo povoze na množičnih spomladanskih selitvah, s trajnimi ukrepi pa jih obvarujemo celo leto. Skupaj z že vzpostavljeno cono brez rib, ki bo omogočila uspešnejši razvoj mrestov in paglavcev do mladih živali, bodo ti ukrepi pripomogli k ohranjanju številčnosti populacij na tem območju,” je pojasnila Anja Bolčina iz Kozjanskega parka.

Tudi učna pot

Ob ribniku bodo v letošnjem letu uredili učno pot, ki bo prikazovala življenje dvoživk, v Kolarjevi domačiji pa vzpostavili Informacijski center za dvoživke. V njem boste lahko spoznali dvanajst vrst dvoživk, ki jih najdemo v Kozjanskem parku in bližnjih območjih Natura 2000 (območje Natura 2000 Bohor ter območje Natura 2000 Dobrava – Jovsi).

In ker je Kolarjeva domačija v lasti občine Bistrica ob Sotli, so se akcije prenosa dvoživk pred dnevi udeležili tudi župan Franjo Debelak, predstavnica občinske uprave in vsi člani občinskega sveta občine Bistrica ob Sotli. Izkoristili so še zadnjo priložnost, saj bo akcija na tem cestnem odseku letošnje leto potekala zadnjič.

(Vir in foto: Kozjanski park)

