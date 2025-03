Košarkarice Cinkarne Celje predale prestol v ligi WABA

Vse je bilo ‘pripravljeno’ na osvojitev nove lovorike košarkaric Cinkarne Celje v regionalni ligi WABA. Prvo mesto po rednem delu tekmovanja in finalni turnir v domači dvorani Gimnazije Celje – Center. Vendar na koncu so se veselile igralke ekipe Budućnost Bemax, ki so današnji finale dobile s 64:71. Celjski klub, ki je sicer v včerajšnjem polfinalu izločil bolgarski Beroe, ostaja pri petih naslovih v ligi WABA (2002, 2017, 2022, 2023, 2024).

Za najkoristnejšo igralko finalnega turnirja v Celju so izbrali Zorano Radonjić (Budućnost), nagrado za MVP rednega dela pa je prejela Kiana Johnson (Montana). Dve igralki Cinkarne Celje so uvrstili v idealno peterko lige – to sta Lea Bartelme in Leticia Soares, najboljša podajalka lige Waba je postala Blaža Čeh. (Jure Mernik)

Foto: Edo Einspieler