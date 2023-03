Sestavine:

· 1 jajce

· 200 g koruze v kozarcu

· 10 žlic pirine moke

· nekaj vejic svežega peteršilja

· 1 žlička pecilnega praška

· 1 žlička soli, poper po okusu

· 3 žlice kisle smetane

· 2 mladi čebulici

· 90 ml mleka

· olivno olje

Priprava:

1. korak:

Moko presejemo v posodo in ji dodamo pecilni prašek ter sol in poper.

2. korak:

Koruzo vzamemo iz kozarca in jo odcedimo.

3. korak:

V skodelici zmešamo mleko, jajce in kislo smetano. To dodamo masi iz moke, dodamo še koruzo, sesekljano mlado čebulico in peteršilj.

4. korak:

V malo globlji ponvi segrejemo približno 1 dl olivnega olja in vanj z žlico polagamo kupčke (oblika ni pomembna). Ogenj zmanjšamo in fritule pečemo najprej 2 minuti na eni strani in nato še minutko na drugi strani. Odlagamo na paprinate brisačke, da vpijejo odvečno maščobo.

1 od 1

Koruzne fritule lahko tudi zamrznemo in vzamemo iz zamrzovalnika, ko dobimo obiske.