Kornfest 2025 odpira vrata lutkovni umetnosti

V Slovenski Bistrici bo v petek in soboto, 5. in 6. septembra, Kornfest 2025, festival za razvoj in promocijo lutkovne umetnosti. Dogodek, ki od leta 2004 širi meje lutkovnega prostora, tudi letos ponuja bogat program za otroke, mladino in odrasle.

Prvi festivalski večer bo (ob 18. uri) prinesel predstavo Kako objeti ježa Pripovednega gledališča gospodične Bazilike iz Ljubljane, namenjeno otrokom od 3. leta starosti.

V soboto bodo sledile tri predstave: dopoldne Pelikan Škratovega lutkovnega gledališča Celje, zvečer predstava Velik lonec, majhna miš Lutkovnega gledališča Fru-Fru iz Ljubljane, festivalsko dogajanje pa bo nato (ob 20. uri) zaključila predstava Ejaj, namenjena mladim in odraslim, v izvedbi domačinov – lutkovne skupine Zrna/Krožnik, Društva Koruzno zrno & Srednje šole Slov. Bistrica.

Festival poteka v Lutkovnem gledališču Koruzno zrno v Slovenski Bistrici. Vstop je prost.

05