Drugo leto zapored so koranti Te–De Korant kluba Turnišče – Draženci na povabilo Konjičana Mateja Kebliča prišli v Slovenske Konjice in še nekatere druge okoliške kraje. Koranti so se pokazali pred uredništvom Radia Rogla, od koder so se odpravili na konjiški Mestni in Stari trg. Naključni mimoidoči so jih lahko pozdravili še v Vitanju, in sicer pred Ksevtom, ter pred gasilskim domom v Tepanju. (Jure Mernik)

