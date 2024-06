Kopališče v Slovenski Bistrici je odprto

Danes je svoja vrata odprlo kopališče v Slovenski Bistrici. Dopoldan so ga obiskali učenci in učenke OŠ Pohorskega odreda v okviru športnega dneva. Od 13. ure naprej pa je kopališče odprto tudi za ostale obiskovalce – vstop je danes prost.

Boštjan Fridrih, direktor bistriškega Javnega zavoda za šport nam je povedal: »Kopališče bo odprto vsak dan od 9. do 21. ure. Če bo slabo vreme, kar seveda upamo, da ga bo čim manj, bo delovni čas kopališča spremenjen. Cene vstopnic so ostale enake kot lansko leto. Dnevna vstopnica za odrasle bo stala 5 evrov; za otroke, dijake, študente, upokojence in invalide pa 4 evre. Popoldanska vstopnica po 14. uri bo še za evro cenejša. Ponovno so na voljo tudi vstopnice za dvourno plavanje – zjutraj med 9. in 11. uro ter zvečer med 19. in 21. uri, ki bodo stale 2 evra. Letna vstopnica za kopališče bo stala 80 evrov za odrasle in 60 evrov za otroke, dijake, študente, upokojence in invalide. Letna vstopnica za plavanje pa bo v obeh kategorijah še nekoliko cenejša. Veseli bomo vsakega obiska.«

Dodajmo še, da se bodo na kopališču odvijale številne druge dejavnosti: »Organizirana bo šola plavanja za otroke ter tudi v sklopu tega počitniško varstvo. V sodelovanju z bistriškim Centrom za krepitev zdravja bodo organizirane jutranje vadbe ter številna brezplačna preventivna testiranja zdravja za obiskovalce. Pripravljamo pa še tudi nekaj presenečenj.«, zaključi Fridrih. (GA)