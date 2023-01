Konjiško, Zreško, Vitanjsko, Oplotniško: vedno več jih je in vedno starejši so

Podatki kažejo, da se število prebivalcev štirih občin zadnjih pet let povečuje. Delež prebivalcev, starejših od 65 let, se prav tako zvišuje.

Podatki Statističnega urada Republike Slovenije kažejo, da se je število prebivalcev občin Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje in Oplotnica v zadnjih petih letih, to je od leta 2018 do 2022, povsod povišalo. Podoben trend je zaznati tudi na ravni države, saj se je med leti 2017 in 2021 število prebivalcev Slovenije povečalo za več kot 43 tisoč.

Podatki kažejo, da se je tudi število prebivalcev omenjenih štirih občin, ki so dopolnili 65 let ali več, od leta 2018 do 2022 povišalo. Delež oseb, starejših od 85 let, se je zvišalo na Konjiškem in Zreškem, nekoliko nižje pa je na Vitanjskem in Oplotniškem. (N. K.)

Daljši prispevek o trendih na področju prebivalstva je objavljen v zadnji številki lokalnega časopisa NOVICE – izveste tudi, koliko ljudi se je na to območje v zadnjih letih priselilo iz tujine.

Občina/leto 2018 2019 2020 2021 2022 Slovenske Konjice 14.848 14.917 15.042 15.263 15.221 Zreče 6.402 6.443 6.550 6.600 6.576 Oplotnica 4.100 4.118 4.137 4.154 4.131 Vitanje 2.251 2.262 2.272 2.267 2.266

Število vseh prebivalcev štirih občin v zadnjih petih letih. Vir: SURS

Še nekaj zanimivosti Statističnega urada RS o prebivalcih Slovenije: