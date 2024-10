KONJIŠKO, ZREŠKO, VITANJSKO: Dobrodelna Drobtinica ‘nadrobila’ rekordnih 11 tisočakov!

Pri Območnem združenju Rdečega križa Slovenske Konjice (OZRK) so minulo soboto pripravili že 23. Drobtinico, dobrodelno akcijo, kjer s pomočjo prostovoljnih prispevkov in donacij zbirajo denar za otroke, ki pri šolanju potrebujejo denarno pomoč.

Z željo, da bi prav vsi mladi imeli enake možnosti pri šolanju, so znova združili številne prostovoljce vseh generacij, ki so z veseljem pomagali pri izvedbi te edinstvene dobrodelne prireditve. In njen izkupiček je bil rekorden!

Letos so na stojnicah zbrali 10.300 evrov, podjetja in podjetniki so darovali še 1.120 evrov. Šole bodo zbran denar prejele na svoje račune, ker pa navadno ljudje po sami akciji še darujejo, bodo z nakazili počakali do konca oktobra.

Kdor želi in zmore, lahko dotlej še prispeva svojo ‘drobtinico’ z nakazilom na:

Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Slovenske Konjice, Stari trg 41,

TRR SI56 6100 0001 5088 794

Koda namena: CHAR (ni provizije)

Namen: Drobtinica

Sklic: 00 19102024

Daljša reportaža o letošnji Drobtinici s podrobnejšimi podatki bo objavljena ta četrtek v lokalnem časopisu NOVICE.

(NK; Vir: OZRK Slovenske Konjice)