Konjiško, Zreško: farmacevti zagotavljajo nemoteno oskrbo z zdravili

Tudi farmacevti so izpostavljeni velikim tveganjem. Če jih zboli več naenkrat, lahko manjše lekarne tudi začasno zaprejo.

Farmacevtski strokovni delavci v lekarnah ves čas zagotavljajo neprekinjeno preskrbo z zdravili, kar je v tej situaciji zelo pomembno. V Lekarniški zbornici Slovenije ob tem opozarjajo, da so izpostavljeni velikim tveganjem, prisotna sta stiska in odgovornost. V kar četrtini slovenskih lekarn, zlasti v manjših krajih, dela samo en magister farmacije.

Kako trenuten položaj obvladujejo v Lekarni Slovenske Konjice in njenih enotah, je pojasnila vodja lekarne Andreja Hohler, mag.farm., spec..

Za zdaj vse enote odprte

“V lekarnah smo kadrovsko podhranjeni že vrsto let, sploh če gledamo evropsko povprečje, kjer smo po številu kadra na samem repu. Zaradi trenutne situacije vzdržujemo princip ‘mehurčka’, torej sami nadomeščamo morebitne odsotnosti s prilagajanjem prihodov na delo,” je povedala Andreja Hohler.

Tudi med zaposlenimi v Lekarni Slovenske Konjice so že potrdili bolezen covid-19, zaradi česar so morali začasno skrajšali odpiralni čas Lekarne Zreče, vendar zdaj lekarna obratuje znova po nespremenjenem delovnem času.

“V Slovenskih Konjicah pa smo odsotnosti zaposlenih prilagodili in zaenkrat še uspeli delo organizirati v običajnem delovnem času.”

Če bi naenkrat zbolelo več zaposlenih, bi sledili načrtu postopnega ravnanja, ki predvideva tudi možnost krajšanja odpiralnega časa lekarn in zapiranje manjših enot.

