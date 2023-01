Konjiško: v Gastužu odprli restavracijo Spargus

Pred dnevi so v Gastužu pri Žički kartuziji odprli novo restavracijo chefa Andreja Smogavca in njegove žene Mateje Smogavc – poimenovala sta jo Spargus.

Restavracija je zaživela v nadstropju Gastuža, kjer so pred odprtjem prostore tudi obnovili.

V restavraciji ponujajo à la carte jedi in večhodne menije, v spodnjih prostorih, torej v kavarni, pa so poleg kavarniške ponudbe na voljo tudi preprostejše jedi na žlico.

Podrobneje o tem pišemo v novi številki lokalnega časopisa NOVICE, ki je izšla danes – tudi o tem, da na Zlatem griču po odhodu Smogavčevih še iščejo novega najemnika Gostilne Grič. (N. K., Foto: restavracija Spargus)

