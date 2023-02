Konjiško podjetje obnavlja lendavski grad

Lendavski grad, v katerem domuje Galerija-Muzej Lendava, temeljito obnavljajo. Gre za skoraj 600.000 evrov vreden projekt, pri katerem so za izvajalca del izbrali podjetje GMI iz Slovenskih Konjic. To je pri sanaciji moralo upoštevati zahtevo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, da v obzidje ne vgrajuje industrijske, temveč tradicionalno ročno delano staro polno opeko navadnega formata. Težava je bila v tem, da so potrebovali velike količine opeke, zato so jo morali iskati na več koncih. Gre za opeko s starih porušenih objektov, ki je narejena z apneno malto, saj je cementno malto težko odstraniti. Doslej so med drugim že sanirali vzhodno in južno obzidje ter jugovzhodni stolp, zgradili pa so tudi razgledno ploščad, od koder bodo imeli obiskovalci pogled na mesto pod gradom. Z obnovo gradu bodo letos nadaljevali. (STA, J. M.)

Oglas