KONJIŠKO Pijan in drogiran ponoči kolovratil po AC

Veliko nevarnosti je danes okoli treh ponoči povzročil voznik osebnega vozila mariborskih registrskih tablic, ki je na avtocesti vozil iz smeri Slovenske Bistrice proti Pletovarjam po napačnem voznem pasu.

Dars je zaradi nevarnosti trčenja predor zaprl, a je voznik nato treščil v dve tovorni in v osebno vozilo, ki so pripeljala s celjske smeri in ustavila pred predorom.

Izkazalo se je, da je voznik vozil pijan, saj so mu izmerili dobro promilo in pol alkohola, hitri test pa je pokazal še prisotnost droge v organizmu.

V nesreči je bil lažje telesno poškodovan samo povzročitelj, ki ga bodo ovadili zaradi nevarne vožnje.

O nevarnem početju je policijo obvestilo več voznikov. Do vožnje v napačno smer pride, ker vozniki iz različnih razlogov ne upoštevajo prometne signalizacije. Na navedeno lahko vpliva veliko dejavnikov, kot so alkohol, droge, zdravila, druge psihoaktivne snovi, bolezensko stanje in podobno.

PŠ