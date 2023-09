Konjiško: naslednja za obnovo na vrsti šola v Žičah?

Po prenovah podružničnih osnovnih šol Tepanje in Jernej se je Občina Slovenske Konjice lotila celovite obnove najstarejšega dela šole Pod goro. Večmilijonski projekt je v teku, tudi po njegovem koncu pa z naložbami v šolske prostore ne bodo končali. Na prenovo namreč že čaka tudi podružnična osnovna šola Žiče.

Župan Darko Ratajc je pred dnevi že imenoval komisijo, ki bo pregledala objekt in pripravila predlog prenove. Na Občini pravijo, da je predvideno, da bi v prihodnjem letu pridobili ustrezno dokumentacijo, v letu 2025 pa bi sledila tudi prenova stavbe. Ratajc je ob tem poudaril, da bo šlo za pomembno prenovo, saj se število prebivalcev Žič in s tem tudi otrok povečuje.

V stavbi sicer domujeta tako šola kot vrtec – šola ima tri kombinirane oddelke, vrtec pa dva. Prostorsko stisko pa bi začasno lahko rešili s prenovo podstrešja.

Foto: Občina Slovenske Konjice

Preberite tudi:

Kako so na novo šolsko leto pripravljeni na Konjiškem, Zreškem in Vitanjskem?

https://novice.si/page/kako-so-na-novo-solsko-leto-pripravljeni-na-konjiskem-zreskem-in-vitanjskem/