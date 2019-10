Konjiško: Narava dala manj grozdja, a bo vino dobro

Čeprav je trgatev na konjiškem Zlatem griču potekala nemoteno in po pričakovanjih, pa je presenetila količina nabranega grozdja. Dobro kakovost novega vina pričakuje stroka.

V vinogradih Zlatega griča so pobrali precej manj, to je okoli 350 tisoč kilogramov grozdja, kar pomeni, da so morali povečati odkup od sosednjih vinogradnikov. Več kot 900 tisoč kilogramov grozdja so kupili in tako v klet sprejeli načrtovanih 1.250.000 kilogramov grozdja. Dalo naj bi dobrih 900 tisoč litrov mladega vina.

Manj, a dobro

Zdravstveno stanje grozdja v vinogradih Zlatega griča je bilo vzorno, pravi direktor kleti Silvo Žižek. Ocenjuje, da je pridelka manj najbrž zaradi pomladne pozebe pa tudi naravnega cikla. Lani so trte, ki so tudi že precej v letih, nadpovprečno obrodile, kar pomeni, da je letos pridelka posledično manj. “Kar se tehnološkega procesa tiče, smo naredili vse, a proti naravi se ne da boriti,” pravi direktor. Letos so sicer naredili napredek v procesu, ocenjuje, saj so prvič delali s tremi prešami in tako tudi bolje sortirali grozdje. Vsak dan ga je obiralo od 42 do 45 ljudi.

Zdaj vse pridelovalce ogromno dela čaka v kleti. O kakovosti direktor zato še ne želi špekulirati, za to bo čas, ko bo vino dozorelo. “Po občutku pa pričakujem solidno kakovost,” napoveduje.

In vse to prodati

Poleg dela v kleti jih precej dela čaka tudi na prodajnem področju. Večino vin Zlatega griča prodajo v trgovskih verigah in preko distributerjev, vedno več pa tudi v lastni trgovini. Načrtujejo, da bodo v naslednjih petih letih precej povečali izvoz: s sedanjih 8 odstotkov na 30. V tem času se pogovarjajo s prodajalci v ZDA, na Švedskem in v Koreji.

Pomlajujejo trte

Na Zlatem griču nadaljujejo s pomlajevanjem vinogradov. Vsako leto na novo zasadijo od tri do pet hektarjev. Spomladi bodo zasadili pet hektarjev mladih trt sorte chardonnay in sivi pinot. V novi sezoni bo tako že 10 od 70 hektarjev vinogradov nerodnih, torej na novo zasajenih trt, ki še ne rodijo. Življenjska doba vinske trte je v tem načinu pridelave sicer okoli 25 let, potem jo je treba zamenjati, saj so mlajše odpornejše in bolje obrodijo.

