KONJIŠKO Mladi razmišljali o odpadnem tekstilu in ustvarjali

Mladi iz osnovnih šol občine Slovenske Konjice so že tretjič sodelovali v projektu Javnega komunalnega podjetja Slovenske Konjice Odgovorno do okolja, tokrat na temo odpadnega tekstila.

Šolarji so se udeležili ‘eko parlamenta’, kjer so razpravljali o problematiki odpadnega tekstila, obenem pa so iz odpadnega tekstila tudi likovno ustvarjali. Na zaključni prireditvi, ki so jo danes dopoldne pripravili v konjiškem Domu kulture, so nagradili avtorje najboljših likovnih del, pripravili razstavo in razglasili najbolj ‘eko’ razrede, v zahvalo za sodelovanje so si učenci ogledali še predstavo gledališča Pravljičarna.

Direktor JKP Peter Mauc se je mladim zahvalil za sodelovanje in jim zaželel, da tako trajnostno razmišljajo tudi v prihodnje, slikar in likovni pedagog Milan Lamovec Didi pa je dodal, da si tak odnos do snovi in sveta, kot so ga mladi pokazali v likovnih delih, zasluži vso pohvalo.

Nagrajenci po izboru strokovne komisije so: Maja Goncharova (OŠ Ob Dravinji), Ela Vizler (POŠ Tepanje) in učenci POŠ Žiče (skupinsko delo). Nagrajenci po izboru občinstva (učencev) so: Leoni Grosek (OŠ Pod Goro), Ela Vizler (POŠ Tepanje) in Matevž Goleš (OŠ Pod goro). Najbolj ‘eko razredi’ so: 2.b in 3.a OŠ Ob Dravinji, 5.a in 9.c OŠ Pod goro, 5.b in 6.b. OŠ Loče, POŠ Jernej in 4. razred POŠ Žiče.

Več o tem pa naslednji teden v tiskani številki lokalnega časopisa NOVICE.