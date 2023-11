Konjiško martinovanje po nekaj letih znova v mestu

Veliko konjiško martinovanje je bilo po nekaj letih znova v mestu, in sicer pod šotorom na Mestnem trgu.

Začeli so ga v duhu tradicije – z Godbo na pihala Slovenske Konjice, Folklorno skupino Kebelj in napitnicami Ansambla Banovšek. Z obiskovalci so bili tudi župan Darko Ratajc, pa vinogradnice in vinogradniki iz Dravinjske doline, ki so spregovorili o dogajanju v kleteh po letošnjem vremensko zelo napornem letu, arhidiakon Jože Vogrin pa je poskrbel za blagoslov mladega vina. Na stojnicah so zbranim vrhunska vina ponujali lokalni vinogradniki, poskrbljeno pa je bilo tudi za jesensko kulinariko in kanček dobrodelnosti. Vstopnica na prizorišče je bila tudi letos poseben degustacijski kozarec, ‘za presekat’ pa so nekateri, ki so si vstopnice zagotovili že prej, odšli še v kino na projekciji Poharske komedije Je kir ke riku? (obe predstavi sta bili razprodani). Sicer pa je Martinovemu popoldansko-večernemu druženju ritem dajal Ansambel Banovšek.

