Konjiško martinovanje napolnilo Mestni trg z vinom, glasbo in filmskimi spomini

Tradicionalno martinovanje so včeraj popoldne pripravili Konjičani. Tokrat znova v središču mesta.

Za praznično vzdušje so poskrbeli člani domače godbe na pihala s svečanimi koračnicami, saj so tradicionalno martinovanje začeli s povorko do prizorišča na Mestnem trgu. Za njimi je sledila povorka starodobnih koles iz Kluba “Večno mladi” Šentjur in zvezde popoldneva: vinograniki Dravinjske doline.

Dogajanje se je po uvodnem delu preselilo v velik šotor, kjer ni manjkalo mladega vina in drugih dobrot. Zbrane so nagovorili domači vinogradniki, med njimi predsednica Vinogradniško vinarskega društva Slovenske Konjice Ivana Podkrajšek, vinogradnik Jože Tominšek in župan Darko Ratajc, arhidiakon Jože Vogrin je opravil blagoslov mladega vina, dogajanje pa je povezovala vodja konjiškega TIC Tjaša Kangler.

Za dober ritem ob okušanju mladega vina so skrbeli harmonikarji Banovšek, plesalci Folklorne skupine Kebelj in člani domačega Ansambla Banovšek, ki so zbranim peli in igrali vse do poznih večernih ur. Člani domačih Lions klubov so poskrbeli za dobrodelnost, saj so na stojnicah zbirali prispevke za tiste, ki potrebujejo pomoč. Martinov kino v bližnjem Domu kulture pa je dodal še pridih nostalgije – predvajali so namreč klasiki slovenske filmske dediščine, filma Srečo na vrvici in To so gadi.

Daljša reportaža bo objavljena v lokalnem časopisu NOVICE. (NK)