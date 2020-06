Konjiško: Korona zaznamovala tudi vadbene centre

Fitnes centri so po 80. dneh zaprtja zaradi epidemije koronavirusa v začetku junija ponovno odprli vrata. Ob upoštevanju varnostnih ukrepov.

Kot pravi Niko Valand, vodja Starfit centra v Slovenskih Konjicah, so tudi pri njih vrata zaprli 13. marca in jih ponovno odprli 1. junija. V njihovem fitnes centru dela šest ljudi, kljub izpadu prihodka v teh dneh nadaljujejo v upanju, da se drugi val epidemije ne bo ponovil.

Varnost na prvem mestu

Epidemija jim nalaga poseben režim dela ob doslednem upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje. »Skrbimo, da obiskovalci ohranjajo primerno varnostno razdaljo. Redno razkužujemo vadbene naprave, rekvizite, delovne površine, prav tako upoštevamo na-vodila glede rednega prezračevanja prostorov,« navaja Valand.

Ob vstopu v fitnes center si morajo obiskovalci razkužiti roke in podpisat obrazec o zdravstvenem stanju. »S tem pridobimo zagotovilo, da so tisti, ki prihajajo na vadbo, res zdravi. Še vedno pa ne smemo uporabljati tušev in omaric. Z upoštevanjem ukrepov nimamo težav, saj smo že pred tem v našem fitnes centru redno skrbeli za razkuževanje in higieno. Želimo, da bi bilo tako tudi v prihodnje, zato poudarjamo, da je najbolj pomembno zdravje vsakega posameznika. Navaditi se bomo morali na ohranjanje predpisane razdalje, si še pogosteje kot sicer umivati roke in jih razkuževati.«

Prihajajo mlajši in starejši

Med obiskovalci je največ je domačinov in ljubiteljev vadbe iz sosednjih občin. Na posvete, mnenja in osebno trenerstvo pa prihajajo tudi posameznik iz vse Slovenije.

»Veseli nas, da se mnogi zavedaj pomena redne vadbe za zdravje in dobro počutje, zato se radi udeležujejo tako skupinskih kot tudi individualnih vadb po nadzorom osebnega trenerja. Ponujamo tudi TNZ, Starlates, Bootacamp, zelo obiskane so tudi vadbe za seniorje. Prihajajo tako rekreativci kot tudi športniki. Starostna struktura pa je raznolika,« še pravi Niko Valand in dodaja, da pripravljajo nove programe in oblike treninga, s čimer se želijo še bolj približati željam in potrebam ljubiteljev vadbe.