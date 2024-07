Konjiško: kje so defibrilatorji?

Pri postopku oživljanja je defibrilator ključnega pomena in z njim lahko upravljajo prav vsi. Možnosti za preživetje so kar štirikrat večje, če se z oživljanjem začne takoj po napadu. Ker na trenutek, ko bomo morali nekoga oživljati, nikoli ne moremo biti zares pripravljeni, je dobro poznati lokacijo najbližjega defibrilatorja. Na spletni strani Občine Slovenske Konjice lahko le s klikom na zavihek Izpostavljeno preverimo, kje se nahaja najbližji defibrilator in kako ga uporabiti.

V Občini Slovenske Konjice je tako na voljo 24 defibrilatorjev. Največ jih je nameščenih v Slovenskih Konjicah, najdemo pa jih tudi u Draži vasi, Žičah, Konjiški vasi, Ličenci, v vasi Sveti Jernej, v naselju Sojek, Tepanju in Novem Tepanju, v kraju Spodnje Grušovje, imajo ga tudi Brdo, Zbelovo in Dobrava pri Slovenskih Konjicah. Večina defibrilatorjev je dostopna ves dan, dva pa sta na voljo v delovnem času bazena Zbelovo in Lambrechtovega doma. (A. S.)