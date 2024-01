KONJIŠKO Cene nepremičnin so se nekoliko umirile

Po precejšnji podražitvi v letu 2022 in prvi polovici lanskega leta so se cene nepremičnin nato nekoliko umirile tudi na širšem Konjiškem. Najbolj so upadle cene večjih starejših hiš, najbolj zaželena pa so manjša pritlična stanovanja.

Cene nepremičnin na ravni celotne države so se tudi lani zvišale. Po podatkih Statističnega urada (SURS) v povprečju za slabih 6 odstotkov.

Najizraziteje so se podražila nova stanovanja, za slabih 11 odstotkov. Sledile so rabljene družinske hiše (za slabih 8 odstotkov) in rabljena stanovanja (za 4 odstotke). Cene novih družinskih hiš pa so se na letni ravni celo znižale, in sicer za 7,5 odstotkov.

Število vseh prodanih nepremičnin je upadlo in je bilo v zadnjem četrtletju leta 2023 znova na ravni izpred desetih let. Skupno je bilo lani prodanih 2.397 stanovanjskih nepremičnin. To je bilo tudi najmanjše število prodaj stanovanjskih nepremičnin po drugem četrtletju leta 2020, so konec decembra sporočili s SURS.

Kako pa je s cenami in ponudbo nepremičnin na Konjiškem? O dogajanju na trgu nepremičnin smo govorili z Rokom Zorkom iz konjiškega nepremičninskega podjetja Nepremičnine Vila.

2023: najprej skok, nato padec cen

»Cene stanovanjskih nepremičnin so v letu 2022 in v prvi polovici leta 2023 skokovito zrastle tudi na Konjiškem. Poleg kupcev, ki so potrebovali stanovanjske prostore zase, smo imeli tudi precej kupcev, ki so nepremičnine kupovali kot naložbo za oddajo v najem,« povzema. Cene so bile zelo visoke – za nova stanovanja tudi do 2.500 evrov za kvadratni meter. Nato pa so se v drugi polovici minulega leta cene nepremičnin umirile.

Padec cen so zaznali pri večjih starejših stanovanjskih hišah, kjer se cene gibajo med 700 in 900 evri na kvadratni meter. Prav tako ni tržnega interesa za zidanice, ki nimajo bivalnih pogojev, kar se odraža tudi na cenah takšnih objektov. (NK)

