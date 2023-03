KONJIŠKO, BISTRIŠKO: Skupina Marovt group se širi

Skupina Marovt Group, ki ima svoje poslovne enote na Stranicah, v Ločah in Slovenski Bistrici, se je v začetku leta povečala še za dve podjetji. S tem pa tudi vpeljujejo nove dejavnosti.

Marovt Group združuje več družb: Na Stranicah že več kot 50 let vodijo podjetje Marovt, danes eno najsodobnejših digitaliziranih in avtomatiziranih proizvodenj kovanega materiala v Evropi. V skupino sodijo še podjetja, ki delujejo v Slovenski Bistrici. To so: družba MTEH – kjer se ukvarjajo z avtomatizacijo in robotizacijo proizvodnih procesov. V družbi Inkolteh so usmerjeni na digitalizacijo proizvodnje. V začetku tega leta pa so ustanovili podjetje Enset, kjer vpeljujejo izdelavo kovinskih konstrukcij za namestitev sončnih celic.

Prevzeli Aklimat v Lenartu

Prav tako so letos kupili podjetje Aklimat iz Lenarta. Gre za priznano blagovno znamko aluminijastih radiatorjev. »Deluje že od leta 1973, kar pomeni, da imajo več kot 50-letne izkušnje na področju raziskav, razvoja in proizvodnje grelnih teles. Izdelujejo aluminijaste radiatorje najvišje kakovosti, ki ustvarijo popolno toplotno ugodje v vsakem domu, hkrati pa predstavljajo varčevanje z energijo,« pojasnijo.

Nova direktorica podjetja je Metka Marovt. Med njenimi prvimi cilji bo prilagoditev, digitalizacija in avtomatizacija proizvodnje. Predvsem pa širitev prodaje na tuje trge. Prav minuli teden so Aklimat radiatorje in njihove storitve že predstavili na mednarodnem strokovnem sejmu ISH v Frankfurtu, ki združuje ponudnike s področja sanitarne opreme, ogrevanja, klimatizacije in obnovljivih virov energije.

Širi se tudi krog sodelavcev

V skupini Marovt Group je zaposlenih okrog 220 sodelavcev. S prevzemom podjetja Aklimat se je število povečalo še za več kot 25. Zaradi vpeljave novih ali širitve obstoječih programov pa je na njihovih spletnih straneh skoraj vedno tudi kak aktualen razpis, s katerim vabijo v skupino nove sodelavce različnih znanj. (B. Petelinšek)

