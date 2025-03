Konjiški župan Darko Ratajc o delih na avtocesti: “Župani smo naredili vse, kar je v naši moči”

Ta konec tedna je bil napovedan začetek obsežnejših gradbenih del na avtocesti Slovenske Konjice–Dramlje. Zaradi napovedanega dežja je Dars začetek teh del prestavil za teden dni.

O tem, kaj lahko v času obnove avtoceste pričakujemo na lokalnih cestah, so zjutraj na Radiu Rogla govorili s konjiškim županom Darkom Ratajcem.

Obnov cest se navadno veselimo, tokratno pa čakamo kar z malo strahu. Kakšne občutke imate vi?

Treba se je zavedati, da je viadukte treba obnoviti, 50 let je mimo in postali so že nevarni. S tega vidika smo lahko veseli, da se bomo, ko bo to narejeno, vozili po varnih cestah. Seveda pa ta obnova od nas zahteva veliko potrpežljivosti, saj bodo prometni tokovi tekli nekoliko drugače in tudi na naših cestah bo več prometa. To je treba sprejeti in upati, da bo čim manj težav.

“Občanom in občankam Slovenskih Konjic želim, da ta čas preživijo čim bolj mirno, strpno, razumno. Ta izkušnja nas lahko tudi poveže na način, da poskušamo biti razumni, da se poslušamo in da smo tolerantni. Treba se je zavedati, da smo župani na tej trasi naredili vse, kar je v naši moči in v naši pristojnosti, zdaj pa upamo, da bodo vsi drugi odgovorni naredili svoje.”

Nekateri napovedujejo, da bomo v krajih ob avtocesti naslednje tri mesece imeli izjemno povečan promet, drugi bolj zaupanju Darsu, ki pravi, da je marsikaj postoril, da ne bo tako hudo. Kaj pravite vi?

Menim, da bo nekaj vmes. Ko smo pred dvema letoma izvedeli, da bodo obnavljali ta del avtoceste, smo župani Slovenskih Konjic, Zreč in Vojnika odšli na Dars in zahtevali odgovore, ki jih tedaj sicer nismo dobili. Kasneje smo izsilili, da se je tej temi resneje posvetilo, naredila se je resna strokovna študija. K temu so pristopili vsi vpleteni, torej Dars, Direkcija za infrastrukturo in obe pristojni ministrstvi. Študija je zdaj narejena, predvideni so ukrepi in če bo vse, kar je predvideno tudi izvedeno, bo znosno.

Z strani lokalne skupnosti je bilo torej narejeno vse, kar je v naši moči. Upam in verjamem, da bodo vsi tisti, ki so dogovorni, saj župani oziroma lokalne skupnosti pri tem nimamo velikih pristojnosti, naredili, kot je predvideno in da bo zadeva znosna.

Najzahtevnejša gradbena dela, ki bodo imela največji vpliv na promet, vključujejo obnovo predorov in viaduktov in se bodo začela konec junija. Takrat bo promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami predvidoma tri mesece preusmerjen na drugo polovico avtoceste, kjer bo potekal dvosmerno po enem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice bo v tem času zaprt uvoz na avtocesto proti Ljubljani. Ali je dogovorjeno, da bo poleti na regionalnih cestah več policistov, ki bi pomagali v prometu?

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je to zagotovil. Obljubljeno je, da bodo na celotnem odseku od Maribora do Celja pojačali prisotnost policije, posebej pri izvozih z avtoceste, saj bo tovorni promet tudi v tem času moral ostati na avtocesti. Brez večje prisotnosti policije bi lahko bile težave, toda zagotovljeno je, da bo policistov več. Tudi direktor policije je bil prisoten na teh sestankih in vsa zagotovila so dana.

Slišali smo, da se v času obnove avtoceste ne bodo izvajala nobena dela na občinskih in lokalnih cestah. Ali to velja samo za konjiško občino ali za vse občine, kjer bo povečan promet? Začeli so že gradnjo plinovoda med Konjicami in Oplotnico.

Plinovod ne bo imel vpliva na promet, saj trasa poteka po kmetijskih zemljiščih. Občina Konjice je prilagodila dela na svojih cestah, saj bodo vsa predvidena dela končana do konca maja, nadaljevali bomo jeseni. Za druge občine pa ne morem podati odgovora.

Predvidevamo lahko, da bo naše ceste ‘preplavilo’ lepo število voznikov, ki tukaj še niso bili. Smo poskrbeli za kakšne nove prometne znake, table?

Šli smo po naših lokalnih cestah in zadeve preverili, nekaj bomo še dodatno označili. Je pa res, da na lokalnih cestah lahko pričakujemo več prometa in morda tudi nekaj več prometnih nesreč. Vozniki od drugod ne poznajo naših cest, zato moramo biti domačini še previdnejši, pozorno spoštovati pravila in ohraniti mirne živce.

Dars trdi, da bodo zastoji pot podaljšali največ za pol ure, toda verjetno je pričakovati, da bo občasno pot tudi daljša.

Vozniki tovornjakov so profesionalci in so navajeni, da je kdaj treba počakati, tako je tudi drugod po Evropi, kjer so zastoji, ali pa vsako jutro pred Ljubljano. Lokalni vozniki bomo našli druge poti, če bo treba. Sam se že zdaj v Celje vozim po ‘stari cesti’, tudi ženi, ki se vozi v službo v Celje, sem tako predlagal. Po mojem mnenju tako hudo sicer ne bo. Ocena je, da se bo tranzit skozi Konjice povečal za 25 odstotkov, kar Konjice še zmorejo. Seveda pa bodo tudi nesreče na avtocesti, ki bodo v tistem času lahko povzročile težave na naših cestah, toda ob običajnih okoliščinah menim, da ne bo tako hudo.

Ali bodo semaforji v Konjicah ugasnjeni, ko bodo kolone?

Ne, saj moramo v mestu zagotoviti varnost, semaforji tukaj morajo delovati, saj moramo varno priti iz enega dela mesta v drugega, tudi otroci bodo cesto lahko varno prečkali pri semaforju. Bodo pa semaforji sinhronizirani od Slovenske Bistrice do Celja. Namestili so kamere, vzpostavljen bo celovit nadzor, da bo pretočnost čim večja. Za to je poskrbljeno.

Ob povečanem prometu bodo trpele tudi občinske ceste. Imamo kakšno zagotovilo, da bo država po obnovi avtoceste obnovila tudi ceste pri nas?

Kar se tiče lokalnih cest, imamo sporazum z izvajalcem; zdaj smo opravili monitoring cest in v podpisu je dogovor, da bodo ceste sanirali in jih vzpostavili v prvotno stanje, ob tem bi radi uredili še nekaj zadev.

Za regionalne ceste je pristojna Direkcija za infrastrukturo, kamor smo naslovili 11 zahtev, kaj naj se uredi na teh cestah. Zagotovila so, da se bodo, predvsem z vidika zagotavljanja varnosti in da odpravimo nekatere točke, ki so lahko nevarne za udeležence. Gre za projekte, o katerih se dogovarjamo že dlje časa, denimo pločnik Žiče. Veliko je tega. Imamo zagotovila Direkcije in ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek, da se bo to uredilo. Ob tem poudarjam, da je denar za državne ceste dolžna zagotoviti država. Občina skrbi za lokalne ceste, Direkcija za regionalne, Dars pa za avtoceste, treba je torej ločiti, kdo ima kakšne pristojnosti in dolžnosti.

Kaj bi svetovali delodajalcem, šolnikom, uradom …. če bodo ljudje k njim zamujali?

Potrebna bosta strpnost in razumevanje, pa tudi to, da se ljudje med seboj pogovorijo. Dogajalo se bo, da bodo ljudje tudi zamujali v službo, vendar se je treba o tem strpno in razumno pogovoriti. Ni korektno, da delodajalci teh težav ne bi razumeli.

Ali obstaja kakšna info točka, na katero se ljudje v naših krajih lahko obrnejo z vprašanji, ki bi se morda porajale med obnovo?

Na Občini smo imenovali kontaktno osebo, ki bo lahko dala kakšen odgovor, sicer pa bo to organiziral Dars, ki bo imel svoje spletne povezave in komunikacijske kanale, kjer bodo ti odgovori na razpolago.

Kako pa bo s Konjiškim maratonom? Ali v Konjicah mogoče razmišljate o spremembi trase tega priljubljenega teka za to leto? Ve se namreč, da tekači tečejo preko državne ceste in če se na avtocesti kaj zgodi, se mora tek prekiniti.

Občina Slovenske Konjice ni organizatorica maratona, gre za komercialno prireditev, ki jo organizira Društvo Konjiški maraton, zato bi bilo treba vprašanje nasloviti nanje. Dvomim pa, da bodo dobili soglasje. Moje osebno mnenje je, da maraton v letošnjem letu ni primeren.

Da se ga prestavi na naslednje leto?

Prestavi ali uvrsti v kak drug termin, ko zapore ne bo.