Konjiški ženski košarkarski klub brez članic živi in dela dalje

V sezoni 2024/2025 Ženski košarkarski klub (ŽKK) Konjice prvič po dolgih letih nima članske ekipe. Kljub temu pa v klubu trdo delajo in žensko košarko na Konjiškem, ne le ohranjajo pri življenju, ampak ji želijo znova postaviti trdne temelje. V klubu trenutno nimajo niti selekcije U20, za katero verjamejo, da jo bodo v tekmovanje lahko znova prijavili že v naslednji sezoni.

Težave niso nastale ‘včeraj’, ampak praktično v vseh ekipah trend upada števila košarkaric opažajo že nekaj let. Ekipo deklet U18 so letos denimo vzpostavili s pomočjo punc, ki so prišle iz Celja in Šmarja. »Trudimo se s privabljanjem predvsem mlajših deklet v naše vrste, ki bodo dolgoročno lahko pokrile manjkajoče,« pravi predsednik kluba Rado Sodin.

Nekaj igralk, ki so še lani igrale za člansko ekipo konjiškega kluba, si je našlo nove sredine, druge so se posvetile študiju ali poklicni poti. V konjiškem klubu imajo trenutno približno 45 igralk, s katerimi tvorijo ekipe od U12 do U18. Popolnili so pa trenerske vrste in menijo, da imajo zdaj trenerje, ki bi lahko v klubu delali na daljši rok. Daljši članek je danes objavljen v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)