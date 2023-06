Konjiški Svet za invalide ima novo predsednico – to je pred kratkim postala Irena Vozlič Stjepčević. Na Občini Slovenske Konjice so prepričani, da bo kot direktorica Lambrechtovega doma in občinska svetnica s svojim znanjem in izkušnjami dobro pripomogla k rešitvam na področju skrbi za invalide in uspešno nasledila dosedanjo predsednico Lidijo Pratnemer.

Župan Darko Ratajc je sicer imenoval 13-člansko komisijo Sveta za invalide. Nova predsednica sama pravi, da stopa v velike čevlje svoje predhodnice, ki je to delo opravljala z dušo in srcem, kot pravnica pa tudi na tem področju reševala nekatere težave društev. Zato tudi sama jemlje vodenje Sveta za invalide kot nekakšno poslanstvo in ne kot politično ali kakšno formalno funkcijo. Daljši članek je objavljen v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

Foto: Občina Slovenske Konjice

