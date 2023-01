Konjiški strelci postali brezdomci

Situacija, v kateri se je znašlo Strelsko društvo Slovenske Konjice, je nezavidljiva. Njihovo delovanje je (vsaj začasno) onemogočeno, pogled v bližnjo prihodnost ne obeta nič dobrega, saj rešitve za njihove težave, ki trajajo že več mesecev, (še) ni. Kljub vsemu pa žarek upanja tli.

Čeprav gre za notranje strelišče, so konjiški strelci zaradi dežja ostali brez svojega ‘doma’. Agonija traja že od zadnje pomladi, ko je voda po obilnem deževju prvič zalila strelišče. Od takrat je voda v objektu praktično ves čas. Ko kletne prostore, v katerih je strelišče, vsaj za silo počistijo, kmalu ‘pride’ nova pošiljka z neba. Voda in z njo povezana vlaga sta uničili praktično vso opremo, ki je v lasti društva.

Objekt, del katerega je tudi strelišče, je v lasti Ministrstva za javno upravo. Konjiški strelci ga uporabljajo oz. bolje rečeno so ga uporabljali na podlagi pogodbe o brezplačni uporabi, so pa krili vse tekoče stroške. O težavah, s katerimi se strelsko društvo sooča v omenjenem objektu, je že od sredine junija 2022 obveščeno tudi ministrstvo. Daljši prispevek je objavljen v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

