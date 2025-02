Konjiški prostoferji so lani opravili 144 prevozov

Občina Slovenske Konjice se je projektu Prostofer priključila leta 2016. Lani je prevoze, ki jih je izvajalo šest prostovoljnih šoferjev, koristilo 49 uporabnikov. Konjiški prostoferji so sicer v letu 2024 opravili 144 prevozov oz. prevozili približno 7.800 kilometrov. Daleč najbolj aktiven voznik prostovoljec še vedno ostaja Ivan Mehle, ki je podaril kar 470 prostovoljnih ur. Uporabniki pa prevoze koristijo predvsem za preglede in posege v zdravstvenih domovih in bolnišnicah. Več v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)