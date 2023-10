Konjiški popotnik Oliver Tič se s psičko odpravlja okoli sveta. Seveda peš!

Konjiški popotnik Oliver Tič bo drevi v Slovenskih Konjicah predstavil svoj novi neverjetni podvig: s svojo psičko Carlitos želi obhoditi svet.

Konjiški popotnik Oliver Tič bo drevi v prostorih Dvorca Trebnik Slovenskih Konjicah predstavil svoj novi neverjetni podvig: s svojo psičko Carlitos bo prepešačil svet.

Prehodil je že Južno in Severno Ameriko, spomladi prihodnje leto pa pot nadaljuje po drugih kontinentih. Začel bo v domačih Slovenskih Konjicah, od koder se bo preko Balkanskega polotoka podal do Turčije, nato čez Azijo do Avstralije, po dolgem bo prehodil Afriko in nato še preostanek Evrope.

Na Radiu Rogla je zjutraj povedal nekaj več o tem neverjetnem podvigu, ki ga čaka v naslednjih letih, še obširneje pa bo projekt predstavil drevi v Dvorcu Trebnik.

Pogovoru, ki ga je zjutraj imel z voditeljem Radia Rogla Iztokom Krajncem, lahko prisluhnite tukaj:

Daljši pogovor z Oliverjem bomo objavili tudi v eni od prihodnjih številk lokalnega časopisa NOVICE. (NK)