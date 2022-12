Konjiški podžupan bo tudi naslednja štiri leta Primož Poklič

Že na konstitutivni seji novega konjiškega občinskega sveta je župan Darko Ratajc za lokalni časopis NOVICE in Radio Rogla povedal, da bo podžupan ostal Primož Poklič. Uradno ga je na to funkcijo znova imenoval v petek. Bistvenih sprememb pri načinu dela Poklič ne pričakuje. Pravi, da se želi čim bolj aktivno vključiti v delo Občine in pomagati županu. Ob tem je dodal: “Sama odločitev, da ponovno sprejmem funkcijo podžupana, je bila relativno lahka. Na podlagi štirih let odličnega sodelovanja z županom Darkom Ratajcem sem se zlahka odločil, da mu pomagam tudi v novem mandatu, da bo lahko, tako kot je rekel pred volitvami, končal svoje začeto delo.” (Jure Mernik)

Foto: Občina Slovenske Konjice

