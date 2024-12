Konjiški občinski svetniki v prvi obravnavi potrdili proračun 2025

Z nekaj več kot 18 milijoni evrov bo naslednje leto razpolagala Občina Slovenske Konjice. Pripravljen predlog so v prvi obravnavi že soglasno sprejeli na seji občinskega sveta. Večjih težav pri sprejemanju tega dokumenta ni bilo niti predhodno na občinskih odborih oz. komisijah. »Pri pripravi proračuna smo sledili potrebam, ki se v občini pojavljajo. Z vsemi deležniki smo opravili pogovore in lahko rečem, da je proračun dobro pripravljen, usklajen,« je po seji dejal župan Darko Ratajc, ki pa se zaveda, da če bi želeli upoštevati vse želje, bi zmanjkalo še kar nekaj milijonov.

Ratajc je izpostavil, da bodo za skoraj 20 odstotkov povečali postavko, namenjeno krajevnim skupnostim. Več denarja kot letos bo šlo za vzdrževanje in naložbe na javnih poteh ter obnove lokalnih cest. Poleg predvidenih del na cestah pa ne bodo zanemarjali niti drugih področij. Daljši prispevek bo objavljen v naslednji številki lokalnega časopisa NOVICE, kjer boste lahko preverili tudi, koliko je Občina Slovenske Konjice zadolžena. (Jure Mernik)