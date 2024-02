Konjiški občinski svet proti nastanitvi migrantov

Občinski svet Občine Slovenske Konjice odločno nasprotuje kakršnikoli vzpostavitvi izpostav azilnega doma oziroma nastanitve nezakonitih migrantov na območju občine Slovenske Konjice. Poleg tega poziva Vlado RS, Ministrstvo za notranje zadeve in Policijo, da ukrenejo vse potrebno za preprečevanje nezakonitih migracij in izvede postopke deportacij teh oseb iz Republike Slovenije ter zagotovi še naprej varnost občank in občanov občine Slovenske Konjice ter njihovega premoženja in širše. To sta sklepa, ki so ju nocoj sprejeli na izredni seji občinskega sveta.

Informacija, ki je zaokrožila na družbenih omrežjih, da naj bi nezakonite migrante naselili tudi v Slovenske Konjice, zadnje tedne buri duhove na Konjiškem. Izredno sejo, prvo v tem mandatu, pa so sklicali na zahtevo svetniške skupine SDS. Že mnenja o tem, ali je bil sklic seje nujen oz. potreben ali ne, niso bila enotna. Dva predstavnika SD sta sicer predlagala umik točke dnevnega reda, saj sta ocenila, da so predlogi sprva treh sklepov predlagateljev seje bili nezakoniti in delno celo neustavni. Njunega predloga niso podprli.

Če so se v prvem delu svetniki predvsem ukvarjali s stališči, zakaj seja ja in zakaj ne, so končali v bolj pomirjujočem tonu. Zagotovo so na to vplivali tudi poročevalci – predstavniki Policije in konjiške Upravne enote. Predvsem policijska statistika kaže, da so varnostne razmere na območju konjiške občine zadovoljive, prav tako je regija lani beležila vsega 0,35 odstotka vseh ilegalnih migracij v državi.

Na koncu je pobudnik seje Bojan Podkrajšek iz SDS dejal, da je bila seja koristna, da strasti v občini nekoliko pomirijo. Dr. Jernej Štromajer iz SD pa je že pred tem dejal, da so svetniki SDS vedeli za dopis, ki je prišel z Urada vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov, s katerim so sporočili, da nastanitvenih kapacitet v konjiški občini zaenkrat ne načrtujejo. Predlagateljem pa je očital, da tega niso predložili k gradivu za sejo. Na pobudo Štromajerja so sicer razširili dnevni red in dodali točko, v kateri so svetnike pred glavno razpravo še enkrat seznanili z omenjenim dopisom. Štromajer je tudi sam predlagal tri sklepe. Paradoks je bil, da niso sprejeli sklepa, da se je občinski svet seznanil z dopisom Urada vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov, saj so o tem govorili le nekaj minut prej. V svetniški skupini SDS so nasprotovali tudi sprejetju sklepa, da ugotavljajo, da trditev zapisana na družabnih omrežjih, da država načrtuje naselitev migrantov na območju občine Slovenske Konjice ne drži ter da je dezinformacijo o tem sprožil kandidat SDS na zadnjih lokalnih volitvah v občini Moirje. Del svetnikov SDS pa se je pridružilo sprejetju tretjega sklepa, ki ga je predlagal Štromajer, to je, da konjiški Občinski svet obsoja sovražne komentarje, hujskanje ter širjenje laži in politično motivirano strašenje ljudi. Ter da pričakuje od organov pregona, da tovrstna kazniva dejanja preganjajo po uradni dolžnosti.

Na sejo so med drugim povabili tudi dva predstavnika skupine ‘Konjičani odločno proti nastanitvi ilegalnih migrantov’, ki so jo oblikovali na Facebooku, s katerima se je sicer župan Darko Ratajc pred dnevi že sestal. (Jure Mernik)