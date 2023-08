Konjiški maraton: ugodnejše prijave in nahrbtnik le do 1. septembra

Le še dobre tri tedne je do 11. Konjiškega maratona, ki bo tradicionalno zadnjo nedeljo v septembru (24. septembra). Organizacija je v polnem teku, pomemben datum pa je za tekače tudi 1. september. “To je mejnik na našem koledarju, saj z njim zapiramo zelo priljubljene skupinske prijave, posamičnim prijavam pa se cena dviguje s 35 na 39 evrov. Pomembno pa je tudi spomniti, da vsi prijavljeni, ki bodo do 1. septembra tudi plačali startnino, prejmejo vrhunski športni nahrbtnik Joma,” je pojasnil predsednik organizacijskega odbora Anton Noner. Organizatorji še opozarjajo, da se zna zgoditi, da bodo že v kratkem napolnili vseh 1.500 prostih mest in bodo prijave morali znova predčasno zapreti.

Se pa v petek zaradi zasedenih vseh razpoložljivih mest že zapirajo prijave na Glasbeni maraton, ki poteka ob progi konjiškega maratona. (Jure Mernik)

Foto: arhiv Konjiški maraton

