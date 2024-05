Konjiški lioni razdelili že za približno 600 do 700 tisoč evrov pomoči

Lions klub Konjice letos praznuje 20-letnico delovanja. Iz leta v leto rastejo. Število članov se je povečalo že na več kot 60, s čimer so največji slovenski Lions klub. Tudi številke o podeljeni pomoči tistim, ki jo potrebujejo, pa kažejo, da opravljajo dobro delo. Zbral jih je Stanko Kolar: »S humanitarnimi akcijami smo zbrali in donirali že skoraj 430 tisoč evrov, med 200 in 300 tisoč evri pa se je nabralo tudi materialnih dobrin.«

Če so v prvih letih predvsem postavljali temelje in izpeljali nekaj tradicionalnih lionističnih projektov, so kmalu začeli pripravljati tudi svoje projekte. Od nekaj tisoč evrov pomoči, ki so jo zagotovili letno ob začetku delovanja, so v zadnjih petih letih prišli do povprečja nekje 50 tisoč evrov. Doslej so konjiški lioni našteli več kot 7.200 prejemnikov pomoči in 537 izpeljanih projektov.

Ob 20-letnici delovanja je Lions klub Konjice izdal zbornik. Na nedavni novinarski konferenci so predstavili tudi dva nova projekta – ‘Donirana hrana’ in ‘Olijeva pot okoli sveta’. Več v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)