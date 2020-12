Konjiški Lambrechtov dom: Doslej 83 okužb z novim koronavirusom

V konjiškem Lambrechtovem dom so imeli med stanovalci in zaposlenimi doslej 83 primerov okužb z novim koronavirusom, večina z blagimi simptomi, ena oseba je umrla.

Od marca pa vse do začetka novembra so se sicer uspešno zoperstavljali vnosu virusa. Med 160. stanovalci so prvo okužbo zaznali 8. novembra, do danes je bil novi koronavirus potrjen pri 59 stanovalcih. Kot je šw povedala direktorica Irena Vozlič Stjepčevič, so štirje potrebovali zdravniško pomoč, zato so jih prepeljali v celjsko bolnišnico, trije so se že vrnili, ena oseba je za posledicami covida umrla. Med 105. zaposlenimi pa je bila okužba doslej odkrita pri 24, a nihče od njih ni potreboval hospitalizacije. Večina je imela zgolj blage simptome.

