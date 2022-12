Konjiški godbeniki pripravljajo 30. božično-novoletni koncert

Dobro jutro Radia Rogla so danes zjutraj popestrili godbeniki Godbe na pihala Slovenske Konjice, ki so se v studiu oglasili, saj v soboto 17. in nedeljo 18. decembra v Domu kulture Slovenske Konjice pripravljajo svoj 30. božično-novoletni koncert. Dve leti zaradi epidemije koncerta ni bilo, zato ga vsi še toliko bolj pričakujejo, nekaj vstopnic pa je še na voljo v pisarni Centra za kulturne prireditve Slovenske Konjice. Bolj zabavno jutro so danes pričarali Nemanja Đokovič na klarinetu, Neli Petek na flavti, Ema Emilija Kvas na saksofonu, Jakob Kolar na bobnih in Tjaša Kangler na tubi.

