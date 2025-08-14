Konjiški ‘dan gasilca’ letos v znamenju 80-letnice PGD IC Konus

Spomin na hudo ujmo s točo, ki je 9. avgusta 2004 prizadela Slovenske Konjice, je še vedno živ. Na Konjiškem se takratne solidarnosti vsako leto spominjajo z dnevom gasilca – dnevom solidarnosti. Tako je bilo tudi v soboto. Tokrat so se zbrali v Domu kulture v Slovenskih Konjicah, kjer je bilo v središču pozornosti Prostovoljno gasilsko društvo Industrijske cone (PGD IC) Konus. To je ob svojem okroglem jubileju – 80-letnici delovanja, uradno prevzelo novo gasilsko vozilo GVSV na podvozju Iveco Daily, izdali pa so tudi knjigo o zgodovini omenjenega društva. Na slovesnosti so med drugim podelili tudi nekaj priznanj … Daljša reportaža je objavljena v današnji izdaji lokalnega časopisa NOVICE. (Jure Mernik)

