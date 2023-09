Konjiške košarkarice danes začenjajo novo sezono

Členice Ženskega košarkarskega kluba Konjice danes začenjajo z novo sezono v 1. slovenski ligi. Konjiške košarkarice še naprej vodi trener Robert Matevžič, ki je vesel, da je tokrat ogrodje članska ekipe v primerjavi s prejšnjo sezono ostalo dokaj nespremenjeno. Z igranjem je prenehala le Teja Črešnik. Na drugi strani se je Konjičankam iz Maribora priključila Nikolina Pelemiš, v ekipo pa se po nekajletnem premoru vračata Ajša Grum in Nika Lorbek.

Že prvi krog bo postregel s štajerskim obračunom. V Slovenskih Konjicah bodo gostovale aktualne državne prvakinje, igralke Cinkarne Celje. “V Celju so znova sestavili odlično ekipo, tako da bodo težek zalogaj. Za nas pa bo zagotovo bolj pomemben drugi tekmovalni krog, ko k nam prihaja ekipa Maribora,” je v pogovoru za lokalni časopis NOVICE dejal Matevžič. Šef stroke v konjiškem klubu ocenjuje, da bosta ob Cinkarni Celje glavno vlogo v državnem prvenstvu imela še Triglav in Ilirija. Blizu omenjeni trojici naj bi bila tudi Ježica. ŽKK Konjice pa skupaj z Domžalami, Domelom in Mariborom sodi v krog ekip, ki bodo pač skušale doseči čim več zmag. “Upam, da bomo z ekipo, s katero bomo začeli prvenstvo, tudi končali tekmovanje. Vemo, da je konkurenca huda, vendar verjamem, da bomo s puncami dali vse od sebe, da se prikažemo v najboljši luči,” je še dodal Matevžič. (Jure Mernik)

Foto: arhiv NOVIC