Konjiške in zreške kmetice jubilej obeležile z modno revijo

Društvo kmetic Zarja. Kmečke žene s Konjiškega in Zreškega imajo svoje društvo že 30 let. Pred dnevi so jubilej obeležile na prav poseben način: z modno revijo.

Obletnice so pomemben mejnik v življenju, pravijo v društvu, zato so svojo 30. želele proslaviti na poseben način. Na praznovanju na Ostrožnem pri Ločah so si priredile pravo modno revijo starih oblačil in navad.

Najstarejše oblačilo na reviji je bilo spodnje perilo. Zanj so članice ocenile, da je staro že skoraj 100 let …

Kmetice, pa tudi tajnice, veterinarke, …

Društvo kmetic Zarja Slovenske Konjice Zreče je bilo sicer ustanovljeno v januarju leta 1993, že pred tem pa so kmečke žene delovale kot Aktiv kmečkih žena.

Pobudo za ustanovitev je dala Ida Tepej. Prva predsednica je postala Anica Levart, kasneje sta društvo vodili še Karolina Črešnar in Stanka Macuh, zdaj pa društvo že 7. leto vodi Andreja Rubin.

V društvu verjamejo, da je vloga kmetice v družbi še kako pomembna. »Čeprav smo še marsikdaj spregledane, nepomembne, neopažene. Me smo tiste, ki obdelujemo zemljo, skrbimo za lepo urejene kmetije, hrano, otroke, vnuke, ostarele starše. Hkrati pa opravljamo še vlogo tajnice, računovodkinje, psihologinje, veterinarke …« našteva predsednica Andreja Rubin.

Predvsem pa je pomembno, da se družijo in povezujejo.

