Konjiška Občina že ima ključe hotela. Kaj počnejo?

Občina Slovenske Konjice je ključe nekdanjega hotela Dravinja prevzela 7. julija, ta mesec bo plačala tudi drugega od treh obrokov kupnine. Trenutno objekt pripravljajo za nadaljnjo ureditev, to pomeni, da odstranjujejo preostalo pohištvo, aparate in drobni material. Okolico objekta so že uredili, prav tako je krovec opravil pregled strehe.

Z občinske uprave so še sporočili, da bodo objekt namenili zagotavljanju prostorov, ki jih potrebujeta Splošna knjižnica in Glasbena šola. O možnosti umestitve česa v objekt še razmišljajo, lahko preverite v današnji novi številki lokalnega časopisa NOVICE. (Jure Mernik)

