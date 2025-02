Konjiška Občina bo letos gasilcem sofinancirala nakup dveh vozil

Z nedavnim podpisom pogodb je Občina Slovenske Konjice gasilcem na Konjiškem za leto 2025 razdelila skoraj 269 tisoč evrov. Za nekaj manj kot tretjino, in sicer na 151 tisočakov so povečali postavko, namenjeno za dejavnost gasilskih društev in delovanje konjiške Gasilske zveze. Za naložbe bo Občina tokrat prispevala malo več kot 102 tisoč evrov. Največji delež bo šel za sofinanciranje manjšega gasilskega vozila za PGD – IC Konus, po strategiji pa je na vrsti tudi nakup poveljniškega vozila za PGD Slovenske Konjice. Podrobneje, koliko dobi kdo, lahko preverite v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

Foto: Občina Slovenske Konjice