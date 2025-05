KONJIŠKA KRONIKA Zreče kot središče preglavic

Zadnji prazniki so bili na Konjiškem presenetljivo mirni, tako da policisti niso imeli prav veliko dela. A nekaj zanimivejših dogodkov se je le nabralo.

Prvomajsko budnico si je na svoj način zamislil Zrečan, ki je sostanovalcem nazorno sporočil, katera glasbena zvrst mu je pri srcu. Marsikateri sosed bi se z glasbenim okusom morda še strinjal, z nočnim glasnim predvajanjem pa gotovo ne. To mnenje so delili tudi policisti in kršitelj si je dal dopovedati, zato se je izvlekel z opominom.

Da je nekaj storil narobe, je po krajšem pregovarjanju z možmi postave v bližnjem gostinskem lokalu spoznal tudi okajeni gost. Zvečer mu še ni bilo oditi domov, točajka pa ga po zapiralnem času razumljivo ni bila več pripravljena prav dolgo prenašati. Patrulja je svojo nalogo opravila in Zrečan je to noč spal doma, ne pa v neudobnih prostorih za pridržanje.

Iz Zreč poročajo tudi o naslednjem incidentu, tokrat so ga zakrivile živali. Kdo ve čigava psa sta se spravila na kozo in jo pokončala. Če najdejo njunega lastnika, bo imel kar obilo preglavic – tako s policisti, kot z veterinarsko upravo, predvsem pa z lastnikom koze.